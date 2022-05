Merz sagt in Kiew deutsche Hilfe zu

Nachrichtenarchiv - 03.05.2022 22:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Kiew: Der CDU-Vorsitzende Merz ist in der Ukraine von Regierungchef Schmyhal und Präsident Selenskyj empfangen worden. Das Gespräch mit Selenskyj sei in außergewöhnlich guter Atmosphäre verlaufen, hieß es aus CDU-Kreisen. Über die Inhalte wurde nichts bekannt - darüber will Merz zunächst Bundeskanzler Scholz informieren. Ministerpräsident Schmyhal bedankte sich für die deutsche Unterstützung. Merz hatte sich schon zuvor dafür ausgesprochen, der Ukraine zu helfen - nicht nur aktuell im militärischen Bereich, sondern auch beim Wiederaufbau. Die Reise des deutschen Oppositionsführers hatte innenpolitisch die Debatte neu angefacht, ob nicht auch Kanzler Scholz nach Kiew fahren soll. //stop//Scholz lehnt das weiterhin ab - unter anderem, weil die Ukraine zuvor einen Besuch von Bundespräsident Steinmeier abgelehnt hatte.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 03.05.2022 22:00 Uhr