Merz ruft zur Unterstützung von CDU-Chef Laschet auf

19.01.2021 01:00 Uhr

Berlin: Nach der Wahl des neuen CDU-Chefs Laschet hat der unterlegene Friedrich Merz die Parteimitglieder aufgefordert, diesen nach Kräften zu unterstützen. In dem Brief ging Merz auch darauf ein, dass er nach seiner Niederlage angeboten hatte, sofort Wirtschaftsminister zu werden. Er bedaure sehr, dass Irritationen entstanden sind. Kanzlerin Merkel hatte den Wunsch von Merz umgehend zurückgewiesen und deutlich gemacht, dass sie an Wirtschaftsminister Altmaier festhält.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 19.01.2021 01:00 Uhr