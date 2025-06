Merz ruft Iran zu Verhandlungen mit USA und Israel auf

Berlin: Die Bundesregierung geht davon aus, dass große Teile des iranischen Nuklearprogramms durch die US-Luftschläge beeinträchtigt wurden. Das hat Regierungssprecher Kornelius nach einer Sitzung des Sicherheitskabinetts mitgeteilt. Bundeskanzler Merz bekräftigte über seinen Sprecher die Aufforderung an den Iran, sofort Verhandlungen mit den USA und Israel aufzunehmen. Auch EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen dringt auf eine diplomatische Lösung. Nur am Verhandlungstisch könne diese Krise beendet werden, schrieb von der Leyen und betonte, der Iran dürfe niemals in den Besitz einer Atombombe gelangen. Die USA hatten in der Nacht an der Seite Israels in den Krieg gegen den Iran eingegriffen und drei Atomanlagen attackiert. Darunter war auch die gut befestigte unterirdische Uran-Anreicherungsanlage Fordo.

