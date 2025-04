Merz ruft Deutsche per Video zu mehr Zuversicht auf

Berlin: CDU-Chef Merz wirbt in einer Videobotschaft zu Ostern für die künftige schwarz-rote Koalition. Der designierte Kanzler nannte als Ziel der Regierung ein wirtschaftlich starkes und sicheres Deutschland. Dabei unterstrich er das neue Vertrauen zwischen den demokratischen Kräften der politischen Mitte. Merz erinnerte in dem Video an die Osterbotschaft, die er besonders aktuell nannte. Für ihn bedeutet sie Zuversicht in schwierigen Zeiten. Er appellierte an alle Menschen in Deutschland, wieder für eine bessere Stimmung im Land zu sorgen - mit Vertrauen, Respekt und dem Willen, gemeinsam voranzukommen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 19.04.2025 13:00 Uhr