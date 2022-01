Merz ruft auf CDU-Parteitag zu starker Oppositionsarbeit auf

Nachrichtenarchiv - 22.01.2022 11:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Beim digitalen Parteitag der CDU hat der desgnierte neue Parteichef Merz in seiner Rede dazu aufgerufen, dass die Christdemokraten eine kraftvolle Opposition im Bund sein müssten. Außerdem wolle man Wahlen in Ländern gewinnen, eigene Antworten geben und ein neues Grundsatzprogramm verfassen. Derweil läuft die Wahl des neuen Vorsitzenden, das Ergebnis soll gegen halb eins bekannt gegeben werden. Auch die anderen Mitglieder des Parteivorstands werden neu gewählt. Neuer Generalsekretär soll der Berliner Bundestagsabgeordnete Mario Czaja werden. Wegen der Corona-Pandemie musste der eigentlich geplante Präsenzparteitag in Hannover abgesagt werden. Stattdessen ist nun lediglich ein Kernteam im Berliner Konrad-Adenauer-Haus anwesend; die 1001 Delegierten sind digital zugeschaltet.

Quelle: BR24 Nachrichten, 22.01.2022 11:45 Uhr