Merz reist zu Antrittsbesuch nach Paris und Warschau

Berlin: Am Tag nach seiner Wahl reist der neue Bundeskanzler Merz heute zum Antrittsbesuch in die beiden Nachbarländer Frankreich und Polen. In Paris will er mit Präsident Macron unter anderem über die künftige Strategie Europas im Umgang mit den USA sprechen, nach dem radikalen Kurswechsel unter Präsident Trump. In Berlin nimmt die neue Bundesregierung die Arbeit auf. Die ersten Beschlüsse hat das Kabinett bereits am Abend gefasst. Unter anderem sollen die Kompetenzen des Digitalministeriums ausgebaut und zahlreiche Regierungsposten gestrichen werden. - Den verlorenen ersten Wahlgang gestern nannte Merz einen "kleinen Makel". Sein Vertrauen in SPD-Vizekanzler Klingbeil sei aber unverändert groß. Klingbeil betonte, dass es in der SPD keinerlei Hinweise auf Abweichler gab. Er vertraue der Fraktion, so der Parteichef und neue Finanzminister.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 07.05.2025 10:00 Uhr