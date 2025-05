Merz reist zu Antrittsbesuch nach Italien

Bundeskanzler Merz reist heute zu einem Antrittsbesuch nach Rom. Anlass ist die Amtseinführung von Papst Leo XIV. morgen. Merz will die Gelegenheit nutzen, um vorher mit der italienischen Ministerpräsidentin Meloni zusammenzukommen. Das Treffen ist am frühen Abend geplant. Im Vorfeld hatte ein Bericht der "Welt" für diplomatische Verstimmung gesorgt. Darin hieß es, Italien sei - anders als Frankreich und Polen - im deutschen Koalitionsvertrag bewusst nicht als strategisch wichtiges Partnerland erwähnt worden. Das sei auf Drängen der SPD geschehen. Italienische Spitzenpolitiker reagierten empört, Regierungs- und Parteisprecher in Deutschland dementierten den Bericht.

