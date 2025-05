Merz reist in der kommenden Woche zu Trump

Berlin: Bundeskanzler Merz reist inmitten des Zollkonflikts zwischen den USA und der Europäischen Union zu Präsident Trump nach Washington. Wie Regierungssprecher Cornelius am Nachmittag mitteilte, fliegt Merz am Mittwochabend. Auf dem Programm stehen am nächsten Tag ein Gespräch mit Trump im Weißen Haus, ein gemeinsames Mittagessen und eine Pressekonferenz. Der US-Präsident hatte in der vergangenen Nacht angekündigt, die Zölle auf Stahl- und Aluminiumimporte von 25 auf 50 Prozent zu erhöhen. Der neue Satz soll ab Mittwoch gelten. Die EU-Kommission hat bereits gedroht, mit Gegenzöllen zu reagieren, sollte Washington nicht einlenken. Neben dem Zollstreit soll es bei Merz' Antrittsbesuch in der US-Hauptstadt auch um den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine und um die Lage im Nahen Osten gehen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 31.05.2025 18:00 Uhr