Merz' Reichweitenäußerung im Ukraine-Krieg sorgt für Diskussionen

Berlin: Das von Bundeskanzler Merz verkündete Ende der Reichweitenbeschränkung bei Waffen für die Ukraine sorgt beim Koalitionspartner SPD für Kritik. Der Außenpolitiker Stegner nannte den Schritt nicht hilfreich. Er forderte im Redaktionsnetzwerk Deutschland, die diplomatischen Bemühungen zu verstärken. Bei den Grünen kam der Kurswechsel dagegen gut an. Die stellvertretende Fraktionschefin, Brugger, sagte, Putin bombe gerade jegliche Friedensbemühungen und Gesprächsangebote in Grund und Boden. Merz hatte gestern beim WDR-Europaforum in Berlin erklärt, dass die an die Ukraine gelieferten Waffen keine Reichweitenbeschränkung mehr haben sollen. So könne das Land zur Verteidigung nun auch militärische Stellungen in Russland angreifen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 27.05.2025 06:00 Uhr