Merz rechnet mit Wahl zum Kanzler im ersten Wahlgang

Merz rechnet mit sicherer Kanzlerwahl: Der CDU-Chef geht davon aus, morgen auf Anhieb zum Regierungschef gewählt zu werden. Bei der Wahl von Jens Spahn zum neuen Unionsfraktionsvorsitzenden heute hätten einige Kollegen krankheitsbedingt gefehlt, sagte Merz. Aber, so wörtlich, "es werden morgen alle an Bord sein". Heute hatten die Vorsitzenden von Union und SPD ihre Koalition per Vertragsunterschrift besiegelt.

Sendung: BR24 Nachrichten, 05.05.2025 19:45 Uhr