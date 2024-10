Merz plant keine Steuersenkungen im großen Stil

Berlin: Unions-Kanzlerkandidat Merz will im Wahlkampf keine Steuersenkungen versprechen. Angesichts der finanziellen Lage des Bundes sehe er keine Spielräume für eine deutliche Steuerentlastung, sagte er der Süddeutschen Zeitung. Er kündigte allerdings niedrigere Steuern für Unternehmen an. Deren Steuerbelastung soll im Fall eines Unions-Wahlsiegs in mehreren Stufen sinken.

