Merz plädiert für mehr nukleare Abschreckung in Europa

Berlin: CDU-Chef Merz hält eine stärkere nukleare Abschreckung in Europa für notwendig angesichts der veränderten Sicherheitslage Deutschland, Europa und der Welt. Im Deutschlandfunk zeigte sich der Kanzlerkandidat der Union zudem grundsätzlich offen für die nukleare Teilhabe Deutschlands. Darüber wolle er mit den zwei Nuklearmächten Europas - Frankreich und Großbritannien - sprechen. Er betonte, dass es dabei aber um eine Ergänzung zu dem bestehenden US-amerikanischen Atom-Schutzschirm gehen solle. Deutschland werde selbst nicht über Atomwaffen verfügen können und dürfen. Mit Blick auf den russischen Angriffskrieg in der Ukraine sprach sich der CDU-Chef für die Lieferung von Taurus-Marschflugkörpern an die Ukraine aus - in Abstimmung mit den Partnern Frankreich und Großbritannien, die bereits ähnliche Waffensysteme liefern. Die Ukraine brauche nach seinen Worten ein hohes Maß an Sicherheit - auch nach einem Waffenstillstand, ebenso die Nato an ihrer Ostflanke.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 09.03.2025 13:00 Uhr