Merz nennt Austausch mit Scholz über Migrationspolitik konstruktiv

Berlin: Drei Tage vor der Bund-Länder-Runde mit dem Schwerpunkt Migration hat sich Bundeskanzler Scholz mit den Spitzen der Union im Bundestag ausgetauscht. Fraktionschef Merz und der Vorsitzende der CSU-Landesgruppe, Dobrindt, kamen dazu ins Kanzleramt. Aus dem Umfeld von Merz hieß es, das Gespräch sei sehr gut und die Atmosphäre sachlich und konstruktiv gewesen. Über Details sei Vertraulichkeit vereinbart worden. Scholz will die Opposition im Bundestag in die Bemühungen um eine Begrenzung der irregulären Migration einbinden, weil er einen möglichst breiten gesellschaftlichen Konsens in dieser Frage anstrebt. Kommenden Montag berät der Kanzler dann mit den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten der Länder.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 03.11.2023 18:00 Uhr