Merz nach Trump-Telefonat zuversichtlich zu Lösung in der Ukraine

Kanzler Merz ist gleich nach seinem Amtsantritt auf Reisen: Nach Besuchen in Paris und Warschau ist er heute zu Gesprächen in Brüssel. Dort trifft er sich mit den Spitzenvertretern der EU. Dazwischen war noch Zeit für ein Telefonat mit US-Präsident Trump. Bei einer Pressekonferenz zeigte sich Merz zuversichtlich, dass der US-Präsident bereit sei, gemeinsam mit der EU an einer Lösung für den Krieg zwischen Russland und der Ukraine zu arbeiten. Trump seien die Zahlen der Verluste der Soldaten auf beiden Seiten sehr präsent. Der US-Präsident empfinde das als große Last und großes Opfer, erklärte Merz.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 09.05.2025 10:00 Uhr