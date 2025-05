Merz, Macron und Starmer sind auf dem Weg nach Kiew

Berlin: Bundeskanzler Merz ist zusammen mit dem französischen Präsidenten Macron, dem britischen Premier Starmer und Polens Regierungschef Tusk mit dem Zug unterwegs nach Kiew. Die vier treffen dort unter anderem den ukrainischen Präsidenten Selenskyj. Die Staats- und Regierungschefs wollen damit nach eigenen Angaben ein starkes Zeichen der Solidarität für die Ukraine setzen. In einer gemeinsamen Erklärung stellten sie sich schon während ihrer Anreise hinter die Forderung von US-Präsident Trump nach einer vollständigen und bedingungslosen 30-tägigen Waffenruhe. Damit scheinen die USA und Europa zumindest bei den Bemühungen um ein Ende des Krieges in der Ukraine wieder an einem Strang zu ziehen.

