Merz, Macron, Starmer und Tusk sind in Kiew eingetroffen

Kiew: Gemeinsam mit Staats- und Regierungschefs aus Frankreich, Großbritannien und Polen ist Bundeskanzler Merz in der Ukraine eingetroffen. Der Kanzler, Präsident Macron, Premierminister Starmer und Ministerpräsident Tusk wollen sich mit Präsident Selenskyj treffen. In einer gemeinsamen Erklärung fordern sie im Krieg Russlands gegen die Ukraine eine 30-tägige Waffenruhe. Außerdem bekräftigen sie, die Ukraine weiter zu unterstützen und bieten an, Gespräche eines umfassenden Friedensabkommens mit vorzubereiten. Für Merz ist der Besuch in Kiew am vierten Tag im neuen Amt die vierte Hauptstadt, die er besucht. Der Kanzler hat sich zum Ziel gesetzt, dass Deutschland mehr internationale Verantwortung übernimmt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 10.05.2025 07:30 Uhr