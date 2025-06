Merz lehnt Vermittler-Rolle Putins im Nahost-Konflikt ab

Merz kündigt Vorschlag der Europäer zum Nahost-Konflikt an. In der Erklärung des G7-Gipfels solle betont werden, dass Iran unter keinen Umständen in den Besitz von atomwaffenfähigem Material kommen dürfe, sagte der Kanzler am Rande des Spitzentreffens in Kanada. Nach seinen Worten soll zugleich auf das Selbstverteidigungsrecht Israels gepocht werden. Eine Vermittlerrollle Putins im Nahost-Konflikt lehnt Merz ab.

