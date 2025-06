Merz lehnt Vermittler-Rolle Putins im Nahost-Konflikt ab

Merz lehnt Putin als Vermittler im Nahost-Konflikt ab: Der Bundeskanzler sagte zum Auftakt des G7-Gipfels in Kanada, er sehe nicht, wie Russlands Präsident hier ein vermittelnde Rolle spielen könnte. Merz rief Russland stattdessen dazu auf, den Krieg in der Ukaine zu beenden. Putin hatte sich als Vermittler angeboten. US-Präsident Trump zeigte sich nach einem Telefonat mit dem Kreml-Chef offen für diesen Vorschlag. Nach Angaben von Merz wird der Gipfel Einigkeit darüber demonstrieren, dass der Iran nicht in den Besitz von Atomwaffen kommen darf. Zudem erkenne man das Recht Israels auf Selbstverteidigung an.

Sendung: BR24 Nachrichten, 16.06.2025 17:15 Uhr