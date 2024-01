Merz lehnt in Generaldebatte Zusammenarbeit mit Ampel ab

Berlin: In der Generaldebatte im Bundestag hat Kanzler Scholz der Union schwere Versäumnisse vorgeworfen: Die CDU-geführten Vorgängerregierungen hätten das Stromnetz nicht ausgebaut und die Energiewende nicht vorangetrieben, außerdem habe es keine Investitionen in wichtige Branchen gegeben, wie etwa die Halbleiterindustrie. Scholz sagte, dass die Ampel-Koalition jetzt mit Tempo dabei sei, all das aufzuarbeiten, was liegengeblieben sei. Unionsfraktionschef Merz, der als Oppositionsführer traditionsgemäß die Aussprache über den Kanzleretat eröffnet hat, erteilte der Ampel-Koalition eine Absage, was jegliche Zusammenarbeit angeht. Damit schloss er auch aus, dass die Union einer Reform der Schuldenbremse zustimmt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 31.01.2024 16:00 Uhr