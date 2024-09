Merz lehnt Bündnis mit den Grünen derzeit ab

Berlin: Der designierte Kanzlerkandidat für die Union, Merz, schließt eine Koalition mit den Grünen auf Bundesebene zum derzeitigen Zeitpunkt aus. In der ARD-Sendung "Farbe bekennen" sagte er am Abend, keine andere Partei sorge in der Unionsanhängerschaft momentan für eine solche Ablehnung. Man werde aber schauen, wie sich die Situation in den nächsten zwölf Monaten entwickle. Es liege an den Grünen, so Merz, sich zu ändern. Er wolle aber nicht mit einer Koalitionsaussage in den Wahlkampf ziehen. Bayerns Ministerpräsident und CSU-Chef Söder hatte jüngst ein schwarz-grünes Regierungsbündnis im Bund mehrfach kategorisch ausgeschlossen.

