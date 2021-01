Merz lehnt Aufnahme von Flüchtlingen aus Lagern ab

Berlin: Der Kandidat für den CDU-Vorsitz, Merz, hat sich dagegen ausgesprochen, Flüchtlinge aus Lagern in Griechenland oder Bosnien-Herzegowina aufzunehmen. Merz sagte der Funke Mediengruppe, diese humanitäre Katastrophe lasse sich nicht dadurch lösen, dass man sagt: "Kommt alle nach Deutschland". Die gesamte EU habe vor allem die Verpflichtung, den Flüchtlingen an Ort und Stelle zu helfen. Merz fordert, dass Europa Vereinbarungen mit den Herkunfts- und Transitländern trifft, um die Migration über das Mittelmeer noch in den Ausgangsländern zu unterbinden. - Aktuell harren rund 1.500 Migranten bei Schnee und Eis in einem ausgebrannten Camp bei Lipa in Bosnien-Herzegowina aus. Dort werden nun neue Zelte aufgestellt. Ein Versuch der Behörden, eine neue Unterkunft für die Bewohner des Lagers zu finden, ist am Widerstand der Bevölkerung gescheitert. Auf der griechischen Insel Lesbos leben aktuell rund 7.000 Menschen in einem provisorischen Zeltlager.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 02.01.2021 09:15 Uhr