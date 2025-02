Merz kündigt rasche Koalitionsverhandlungen an

Merz kündigt rasche Koalitionsverhandlungen an: Der CDU-Chef will nach dem Sieg bei der gestrigen Bundestagswahl noch heute ein erstes Gespräch mit der SPD-Spitze führen. Bei einer Pressekonferez sagte Merz, er strebe eine schwarz-rote Koalition an und habe dafür die volle Zustimmung des Parteivorstands. Für die Verhandlungen nannte er drei wichtige Themenbereiche: die Außen- und Sicherheitspolitik, die Migration und die wirtschaftliche Lage. Das Wahlergebnis der AfD sei ein, so wörtlich, "letztes Warnzeichen" an die Parteien der demokratischen Mitte, Lösungen für die drängenden politischen Probleme zu finden. CSU-Chef Söder kritisierte, dass 18 Direktkandidaten der Union wegen des geänderten Wahlrechts nicht in den Bundestag einziehen werden. Deshalb sprach er sich für eine erneute Änderung des Wahlrechts aus.

Sendung: BR24 Nachrichten, 24.02.2025 14:45 Uhr