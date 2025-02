Merz kündigt Politikwechsel in den Bereichen Asyl und Wirtschaft an

Berlin: CDU-Chef Merz hat für den Fall seiner Wahl zum Bundeskanzler einen tiefgreifenden Politikwechsel angekündigt. Der "Bild am Sonntag" sagte er, er garantiere eine "wirkliche Wende" in der Wirtschafts- und der Asylpolitik. Sein Ziel sei ein "Politikwechsel" hin zu Wachstum und Beschäftigung und zu einer "strikten Begrenzung des weiteren Zuzugs von Asylbewerbern". SPD und Grünen warf Merz vor, einen unfairen Wahlkampf zu führen und ihn persönlich herabzusetzen. Merz hatte in dieser Woche viel Kritik auf sich gezogen, weil seine Union im Bundestag zum ersten Mal einen Antrag mit Stimmen der AfD beschlossen hatte. Grünen-Kanzlerkandidat Habeck warf Merz Wortbruch vor. Bei einer Veranstaltung in Köln sagte er, Merz habe sich für das Amt des Bundeskanzlers disqualifiziert.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 02.02.2025 12:00 Uhr