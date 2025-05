Merz kündigt in Paris engere Zusammenarbeit mit Frankreich an

Deutschland und Frankreich wollen gemeinsamen Neustart für Europa: Kanzler Merz sagte in Paris bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem französischen Präsidenten Macron, Europa stehe vor enormen Herausforderungen. Deshalb würden beide Länder enger zusammenstehen und die Zusammenarbeit vertiefen, so Merz. Besonders in der Verteidigungspolitik soll nach seinen Worten stärker kooperiert werden. Der Kanzler kündigte zudem einen Besuch in der Ukraine "in den kommenden Wochen" an. Nächste Sation für Merz heute ist Polen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 07.05.2025 15:45 Uhr