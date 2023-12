Merz kritisiert Streichung der Agrardiesel-Subvention

Berlin: In der Diskussion um eine Abschaffung der Agrardiesel-Subvention hat Unionsfraktionschef Merz die Pläne der Bunderegierung scharf kritisiert. Sie mache Politik gegen die Menschen im ländlichen Raum, sagte Merz den Funke-Zeitungen. Die Ampel habe vor allem die Landwirte völlig aus dem Blick verloren. Die Bundesregierung will im Zuge ihrer angekündigten Sparmaßnahmen die Agrardieselbeihilfe und die KfZ-Steuerbefreiiung für land- und forstwirtschaftliche Fahrzeuge streichen. Kritik daran hatte auch der grüne Landwirtschaftsminister Özdemir geübt. Der Deutsche Bauernverband kündigte Proteste an.

Sendung: BR24 Nachrichten, 15.12.2023 05:00 Uhr