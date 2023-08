Merz kritisiert Bürgergeld und Kindergrundsicherung

Berlin: CDU-Chef Merz hat Kritik an den wachsenden Sozialleistungen geübt. Mit Blick auf die Erhöhung des Bürgergelds um zwölf Prozent sagte Merz dem Morgenmagazin von ARD und ZDF, Deutschland habe ein Problem mit dem Lohnabstandsgebot. Diejenigen, die arbeiten, müssten mehr Geld in der Tasche haben als die, die es nicht tun. Zur Kindergrundsicherung erklärte Merz, dass der Verwaltungsaufwand hier ein Fünftel der Leistungen ausmachen wird - das könne es doch nun wirklich nicht sein. Es dürfe keinen Wettbewerb in Sachen Transferleistungen geben, so der CDU-Chef, vielmehr müsste es Entlastungen bei den Sozialversicherungsbeiträgen geben. Hinzu komme, dass die Regierung über Geld rede, das nicht da ist, sondern das mit neuen Schulden finanziert wird. Die nächste Generation müsse es zurückzahlen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 31.08.2023 09:00 Uhr