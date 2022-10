Merz kritisiert bei CSU-Parteitag die Bundesrregierung

Nachrichtenarchiv - 29.10.2022 17:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Augsburg: CDU-Chef Merz hat auf dem CSU-Parteitag die Ampel-Regierung scharf kritisiert. Kanzler Scholz warf er vor, seinem Versprechen, die Verteidigungspolitik Deutschlands zu stärken, keine Taten folgen zu lassen. Die von Scholz nach dem Einmarsch Russlands in die Ukraine angekündigte Zeitenwende habe sich als große Enttäuschung erwiesen. Damit habe man eine historische Chance vertan. Zudem gebe der Kanzler alles in den Apparat seiner Regierung, statt die Dinge selbst umzusetzen. Dort werde es dann "kleingehäckselt und heruntergefahren". Mit Blick auf die Niederlage der Union bei der Bundestagswahl sagte Merz, diese habe an Auseinandersetzungen zwischen CDU und CSU im vergangenen Jahr gelegen. Er betonte, zerstrittene Parteien würden nicht gewählt. Mittlerweile hätten die Schwesterparteien aber zu einem "neuen Miteinander" gefunden. Mit Blick auf aktuelle Umfrageergebnisse fügte er hinzu, die Union sei wieder zurück auf Platz eins in Deutschland.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 29.10.2022 17:00 Uhr