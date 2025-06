Merz ist auf dem Weg zum Antrittsbesuch in Washington

Washington: Kanzler Merz ist auf dem Weg zu seinem Antrittsbesuch bei US-Präsident Trump. Vor seinem Abflug betonte Merz, er werde nicht als Bittsteller nach Washington reisen, sondern die europäischen Positionen selbstbewusst vertreten. Bei dem Gespräch im Weißen Haus am späten Nachmittag unserer Zeit geht es etwa um den Zollstreit, aber auch um den Ukraine-Krieg. - Darüber hat Trump am Abend mit dem russischen Präsidenten Putin telefoniert. Anschließend dämpfte er die Hoffnung auf einen schnellen Frieden. Putin habe ihm klar gemacht, so Trump, dass er auf den ukrainischen Angriff auf russische Militärflugzeuge reagieren müsse.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 05.06.2025 06:00 Uhr