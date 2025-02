Merz geht bei CSU-Parteitag auf SPD und Grüne zu

Nürnberg: CDU-Chef Merz ist auf dem Parteitag der CSU auf SPD und Grüne zugegangen. Trotz des Dissens in der Migrationspolitik, durch die Abstimmung mit der AfD im Bundestag, habe man noch am gleichen Tag gemeinsam ein Gesetz verabschiedet, das Frauen besser vor Gewalt schützen soll. Das zeige, so Merz, dass SPD und Grüne, so wörtlich, "schon ganz vernünftig" seien, wenn es darum gehe richtige Entscheidungen zu treffen. CSU-Chef Söder erneuerte in seiner Parteitagsrede allerdings seine Absage an eine Koalition mit den Grünen.Wenn es um eine wirksame und nachhaltige Begrenzung der Migration gehe, würden diese kein Partner sein. Mit Blick auf die AfD betonte Söder, die CSU sei hier Schutzwall und auch Brandmauer.

