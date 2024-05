Merz fordert vor Macron-Besuch klares Signal für Europa

Berlin: CDU-Chef Merz erwartet sich von dem morgigen Deutschlandbesuch von Frankreichs Präsidenten Macron klare europapolitische Signale. Im rbb hat Merz gesagt, gerade in schwierigen Zeiten wie diesen müsse Macron konkret werden. Deutschland und Frankreich seien aufeinander angewiesen, da sie Motoren der europäischen Einigung seien. - Macron wird morgen zum ersten Staatsbesuch eines französischen Präsidenten seit 24 Jahren in Deutschland erwartet. Dieser sollte eigentlich bereits im vergangenen Jahr stattfinden, war aber von Paris kurzfristig abgesagt worden. Macron wird zunächst von Bundespräsident Steinmeier empfangen. Am Dienstag wird er gemeinsam mit Bundeskanzler Scholz an der Sitzung des deutsch-französischen Ministerrates auf Schloss Meseberg teilnehmen.

