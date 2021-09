Merz fordert von Lindner Absage an Ampel-Koalition

Berlin: Der CDU-Wirtschaftspolitiker Merz hat die FDP aufgefordert, eine Koalition mit SPD und Grünen im Bund auszuschließen. Die Liberalen sollten sich klarer artikulieren und sagen, dass sie für eine Ampel nicht zur Verfügung stehen, sagte Merz am Abend in der ARD. Der FDP-Vorsitzende Lindner will sich nicht festlegen, ob für seine Partei eine Ampelkoalition in Frage kommt. Das Angebot der FDP sei eine Politik der Mitte - angesichts der Flirts von Rot-Grün mit der Linken und auch angesichts der gegenwärtigen Schwäche der Union, sagte Lindner ebenfalls in der ARD. Wichtig sei aber, dass die Union der FDP in der Sache näher stehe als SPD oder Grüne. Diese stehen nach den Worten des FDP-Chefs unter anderem für Enteignung, Bürokratismus und Umverteilung.

Quelle: BR24 Nachrichten, 05.09.2021 20:00 Uhr