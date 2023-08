Merz fordert Umkehr bei der aktuellen Asylpolitik

Berlin: Der CDU-Parteivorsitzende Merz fordert eine Änderung der Zuwanderungspolitik der Bundesregierung. In der "Bild am Sonntag" hat er gesagt, man könne nicht so weitermachen, die Hilferufe aus den Kommunen seien verzweifelt. Er befürchte, dass der gesellschaftliche Zusammenhalt bricht, wenn der Zuzug nicht begrenzt werde. Merz schlägt an allen Außengrenzen Deutschlands Kontrollen vor. Außerdem soll ihm zufolge die Zahl sicherer Herkunftsländer erhöht und das Thema erneut in den Bundestag eingebracht werden. Wer Migration nicht steuere, könne den tatsächlich Schutzbedürftigen nicht wirklich helfen, so der CDU-Chef. Er wirft der Bundesregierung zudem vor, durch ihre Asylpolitik Rechtsradikale zu stärken.

Sendung: BR24 Nachrichten, 27.08.2023 11:00 Uhr