Merz fordert Spitzengespräch zum Thema Migration

Berlin: In der Debatte um illegale Migration hat CDU-Chef Merz den Bundeskanzler zu einem Gespräch aufgefordert. Am Tag nach den Landtagswahlen in Bayern und Hessen solle man sich zusammensetzen und das Problem gemeinsam lösen, sagte Merz. Bundesinnenministerin Faeser sei in dieser Frage offensichtlich überfordert. Ein Regierungssprecher erklärte, es gebe derzeit keinen konkreten Termin für ein Spitzengespräch. Der CDU-Chef schlägt vor, dass er am Morgen nach den Wahlen, also am 9. Oktober, mit Scholz zusammenkommt. Feaser, die auch Spitzenkandidatin der SPD in Hessen ist, nannte die Gesprächsaufforderung von Merz entlarvend. Sie will das Thema Migration aus dem Wahlkampf heraushalten. Es gehe um das Leid von Menschen und um den Zusammenhalt in Deutschland, so Faeser zur Begründung.

Sendung: BR24 Nachrichten, 30.09.2023 19:15 Uhr