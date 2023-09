Merz fordert Spitzengespräch über Migration- "Faeser überfordert"

Berlin: CDU-Chef Merz will nach den Landtagswahlen in einer Woche mit Kanzler Scholz über das Thema Migration beraten. Gemeinsam solle man sich zusammensetzen, um das Problem der illegalen Migration nach Deutschland schnell zu lösen, so Merz. Das Gespräch soll am 9. Oktober stattfinden - und damit nach den Landtagswahlen in Bayern und Hessen. Bundesinnenministern Faeser sei beim Thema Zuwanderung überfordert. Ein Regierungssprecher erklärte, über einen konkreten Termin für ein Gespräch mit Merz könne er derzeit nichts berichten. Faeser nannte das Gesprächsangebot von Merz entlarvend. Sie betonte, das Thema sei nicht für den Wahlkampf geeignet, denn es gehe um das Leid von Menschen und um den Zusammenhalt in Deutschland.

Sendung: BR24 Nachrichten, 30.09.2023 18:45 Uhr