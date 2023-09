Merz fordert Scholz zu Gespräch über Migration auf

In der Migrationsdebatte hat CDU-Chef Merz versucht, den Druck auf Bundeskanzler Scholz zu erhöhen. Merz forderte Scholz auf, spätestens nach den Landtagswahlen am nächsten Wochenende gemeinsam eine Lösung in der Migrationspolitik zu suchen. Gleichzeitig verteidigte er seine auch von Scholz kritisierten Aussagen zu Zahnarztbehandlungen im Zusammenhang mit Asylpolitik. Man müsse zu diesem Thema auch mal etwas Kritisches sagen können, sagte Merz auf einem Landesparteitag der CDU in Sachsen-Anhalt.

