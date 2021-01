Merz fordert schnelle Öffnung von Kindergärten und Schulen

Nachrichtenarchiv - 01.01.2021 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Der CDU-Politiker Merz pocht auf eine schnellstmögliche Öffnung der Schulen nach den Weihnachtsferien. Der Kandidat für den CDU-Parteivorsitz stellte sich in einem Interview mit den Zeitungen der Funke-Mediengruppe damit hinter eine entsprechende Forderung von Baden-Württembergs Kultusministerin Eisenmann. Diese hatte sich dafür ausgesprochen, Kindergärten und Grundschulen auf jeden Fall schon ab dem 11. Januar wieder zu öffnen. Merz sagte, er wünsche sich ein möglichst einheitliches Vorgehen von Bund und Ländern. Der Schaden in der Bildung der Kinder durch die geschlossenen Schulen belaste ihn mehr als der Schaden des Lockdowns für die Wirtschaft. STOPP Am Dienstag besprechen Bundeskanzlerin Merkel und die Ministerpräsidenten der Länder das weitere Vorgehen im Kampf gegen das Corona-Virus.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 01.01.2021 06:00 Uhr