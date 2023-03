Merz fordert raschen Tarifabschluss im öffentlichen Dienst

Kurzmeldung ein/ausklappen Das Wetter in Bayern: Nachts zeitweise Regen, Tiefstwerte 4 bsi 0 Grad.

Das Wetter in Bayern: In der Nacht zeitweise Regen, später von Norden her in höheren Lagen und an den Alpen Schnee. Örtlich Straßenglätte.Tiefstwerte 4 bis 0 Grad. Morgen im Süden Regen, Schneeregen und an den Alpen Schnee; sonst wechselnd bewölkt mit Regen-, Graupel- oder Schneeschauern. Am Dienstag und Mittwoch teils sonnig, teils bewölkt und etwas Regen, teils auch Schnee. Oft windig. Tiefstwerte plus 3 bis minus 6; Höchstwerte 2 bis 9 Grad. Am Mittwoch milder.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 26.03.2023 20:00 Uhr