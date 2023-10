Merz fordert Politikänderung im Bund

Berlin: CDU-Chef Merz hat sich zufrieden mit dem Wahlausgang für die Unionsparteien in Bayern und Hessen gezeigt. Die Ergebnisse seien besser als in Umfragen vorhergesagt, sagte Merz in Berlin. Die Ampelparteien seien dagegen in historischer Weise abgestraft worden. Merz sieht darin eine Aufforderung an SPD, FDP und Grüne, ihre Politik zu ändern, vor allem im Bereich Migration und Wirtschaft. Er bot der Ampel die Zusammenarbeit der Union an, werde aber keinen - Zitat - "faulen Kompromissen" zustimmen. Merz betonte, man wolle die Probleme in der politischen Mitte lösen und sich weiter von der AfD abgrenzen. SPD-Chefin Esken nannte die Zugewinne für die AfD katastrophal. Esken kündigte an, die SPD werde die Politik der AfD weiterhin energisch bekämpfen. AfD-Chefin Weidel sieht ihre Partei nach den Wahlen in Hessen und Bayern auch im Westen angekommen. Die Ergebnisse in Bayern und Hessen nannte sie einen "Doppelwumms".

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 09.10.2023 14:00 Uhr