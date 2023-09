Merz fordert mehr "sichere Herkunftsländer"

Berlin: CDU-Chef Merz hat gefordert, weitere Staaten zu sicheren Herkunftsländern zu erklären, um Abschiebungen dorthin zu erleichtern. Die Anerkennungsquoten bei Ländern wie Tunesien, Marokko, Algerien oder Indien befänden sich im Promillebereich, sagte er den Zeitungen der "Funke Mediengruppe". Deshalb müssten diese Länder als sicher eingestuft werden. Merz betonte, Deutschland habe es mit der zweiten großen Flüchtlingskrise nach 2015 zu tun. Das sei eine enorme Belastung. Deutschland müsse Asyl gewähren und verfolgten Menschen helfen, so der CDU-Chef weiter. Aber es gebe Grenzen und die seien derzeit überschritten. - Die Bundesregierung hatte am Mittwoch beschlossen, Georgien und Moldau in die Liste der sicheren Herkunftsstaaten aufzunehmen. Die Zustimmung von Bundestag und Bundesrat steht noch aus.

Sendung: BR24 Nachrichten, 03.09.2023 06:30 Uhr