Merz fordert Grundsatzdebatte über Leistungsbereitschaft

Schmallenberg: Unionsfraktionschef Merz hat angesichts schlechter Wirtschaftsdaten eine Grundsatzdebatte über die Leistungsbereitschaft in Deutschland gefordert. Den Funke-Zeitungen sagte er, Wohlstand lasse sich nicht mit bedingungslosem Grundeinkommen und 4-Tage-Woche aufrechterhalten. Das frühe WM-Aus der Fußball-Nationalmannschaften und die Medaillenpleite der Leichtathleten nannte Merz "symptomatisch". Am Nachmittag kommt die Unionsfraktionsspitze zu Beratungen in Schmallenberg im Sauerland zusammen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 31.08.2023 04:00 Uhr