Merz fordert Aufenthaltsrecht für Hongkonger in Europa

Nachrichtenarchiv - 19.07.2020 01:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Der Bewerber um den CDU-Vorsitz, Friedrich Merz, hat sich für eine schnelle Hilfe für Menschen aus Hongkong ausgesprochen. Merz kritisierte in der "Welt am Sonntag" das chinesische Vorgehen in Hongkong als "offenen Bruch eines Vertrages mit einem europäischen Nachbarstaat und eine eklatante Verletzung des Völkerrechts". Merz forderte zudem ein Aufenthaltsrecht für Menschen aus Hongkong in der EU.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 19.07.2020 01:00 Uhr