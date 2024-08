Merz erteilt Anhebung des Renteneintrittsalters eine Absage

Berlin: CDU-Chef Merz hat sich gegen eine Anhebung des Renteneintrittsalters ausgesprochen. Damit erteilte er entsprechenden Forderungen aus der eigenen Partei eine Absage. Dem Redaktionsnetzwerk Deutschland sagte Merz, es werde weder im Wahlprogramm noch in einem möglichen Koalitionsvertrag mit der CDU eine Rente mit 70 geben. Im Grundsatzprogramm der Partei stehe, dass man die Lebensarbeitszeit an die Lebenserwartung koppeln müsse. Aber, so der CDU-Chef, man sei gegen ein starres, schematisches Renteneintrittsalter für alle Berufsgruppen, das gehe einfach nicht.

