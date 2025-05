Merz droht Russland mit neuen Sanktionen

Merz erneuert Forderung an Russland: Der Bundeskanzler hat verschärfte EU-Sanktionen angekündigt, falls es bei den Verhandlungen mit der Ukraine nicht zu Fortschritten kommt. Man werde dann auch Bereiche wie den Energiesektor und den Finanzmarkt in den Blick nehmen, so Merz. Der ukrainische Präsident Selenskyj will sich übermorgen in Istanbul mit dem russischen Präsidenten Putin zu Gesprächen treffen. Ob Putin tatsächlich teilnimmt, steht aber noch nicht fest.

Sendung: BR24 Nachrichten, 13.05.2025 18:15 Uhr