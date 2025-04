Merz dringt auf Steuersenkungen

Die Lage an den Börse beeinflusst auch die Koalitionsverhandlungen in Berlin, wo Union und SPD gerade wieder zusammensitzen. CDU-Chef Merz sagte, nun sei es dringlicher denn je, dass Deutschland so schnell wie möglich seine internationale Wettbewerbsfähigkeit wiederherstellt. Er forderte unter anderem Steuersenkungen für Unternehmen und Bürger und deutlich weniger Bürokratie. SPD-Ministerpräsidentin Schwesig zeigte sich verhandlungsbereit. Im Morgenmagazin von ARD und ZDF sagte sie, allen Beteiligten sei klar, dass es ein "Weiter so" nicht geben dürfe.

Sendung: Bayern 3 Nachrichten, 07.04.2025 12:00 Uhr