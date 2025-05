Merz drängt Russland zu 30-tägiger Waffenruhe im Ukraine-Krieg

Kiew: Bei seinem Ukraine-Besuch hat Bundeskanzler Merz Russland zu einer 30-tägigen Waffenruhe ab Montag aufgerufen. In den ARD-"Tagesthemen" sagte er am Abend, darauf hätten sich mehrere europäische Staaten und auch die USA verständigt. Russland müsse nun ein klares Signal senden, dass es bereit sei, diesen Krieg zu beenden, so der CDU-Politiker. Andernfalls könne es auch neue EU-Sanktionen gegen Moskau geben. In Richtung Kiew deutete Merz weitere Militär-Hilfe an. Man werde die Ukraine so unterstützen, dass sie die Chance hat, sich gegen die russischen Aggressionen zu wehren. Kreml-Sprecher Peskow kündigte an, den Vorschlag für eine längere Waffenpause zu prüfen. Eine von Russland verkündete dreitägige Feuerpause im Ukraine-Krieg ist derweil in der Nacht ausgelaufen. Beide Kriegsparteien hatten sich allerdings immer wieder gegenseitige Angriffe vorgeworfen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 11.05.2025 01:00 Uhr