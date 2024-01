Merz distanziert sich auf Klausurtagung der CDU von Werteunion

Heidelberg: CDU-Chef Merz hat sich zum Abschluss der Vorstandsklausur deutlich von der parteinahen Werteunion distanziert. Anlass ist ein Bericht über die Teilnahme zweier Mitglieder der Werteunion an einem Treffen mit Mitgliedern der AFD und Rechtsextremen in Potsdam. Sollten Parteimitglieder tatsächlich daran teilgenommen haben, werde dies harte Konsequenzen haben, so Merz weiter, Sollte sich die Werteunion darüber hinaus als eigene Partei gründen, dann wäre eine Zusammenarbeit laut Merz ausgeschlossen. Sollte dies nicht geschehen, werde der CDU-Chef dem nächsten Bundesparteitag einen Unvereinbarkeitsbeschluss empfehlen. Das bedeutet: Eine Mitgliedschaft in der Werteunion und der CDU wäre dann ausgeschlossen. Auf der Klausurtagung wurde außerdem das neue Grundsatzprogramm der CDU beschlossen. Es soll auf dem Parteitag im Mai zur finalen Abstimmung stehen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 13.01.2024 13:45 Uhr