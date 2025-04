Merz bringt erneut Taurus-Lieferung an die Ukraine ins Spiel

Berlin: Angesichts der jüngsten russischen Attacke auf die ukrainische Stadt Sumy hat CDU-Chef Merz erneut die Lieferung von Taurus-Marschflugkörpern in Aussicht gestellt. Der designierte Kanzler sagte am Abend in der ARD, die Ukraine müsse aus der Defensive herauskommen. Er betonte aber, dass die Lieferung der Taurus-Systeme mit den europäischen Partnern abgestimmt werden müsse. Russlands Armee hatte gestern Früh einen Luftschlag mit ballistischen Raketen auf die ostukrainische Stadt Sumy verübt. Mindestens 30 Menschen kamen dabei ums Leben, mehr als 100 wurden verletzt. Merz sprach dabei von einem schweren Kriegsverbrechen. Auch aus anderen Teilen der Welt kam scharfe Kritik. Der Sondergesandte der USA für die Ukraine, Kellogg, erklärte, Russland habe mit dem Angriff die Grenzen des Anstands überschritten. Ähnlich äußerten sich etwa auch der französische Präsident Macron, Italiens Regierungschefin Meloni und EU-Ratspräsident Costa.

