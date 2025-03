Merz bietet Grünen 50 Milliarden für Klimaschutz an

In einer Sondersitzung des alten Bundestags haben Union und SPD um die nötige Zustimmung für ihr milliardenschweres Finanzpaket geworben: Unionsfraktionschef Merz hat den Grünen einen Kompromiss angeboten - so sollen bis zu 50 Milliarden Euro aus dem geplanten 500 Euro schweren Infrastruktur-Paket fest in den Klimaschutz fließen. Doch die Grünen gaben sich weiter skeptisch. Sie machten in der Debatte deutlich, dass sie jetzt nur über Verteidigungsausgaben abstimmen wollen - und die damit verbundene Lockerung der Schuldenbremse. Weitere Entscheidungen solle dann der neue Bundestag treffen. Auch die FDP lehnte die Pläne weiter ab. Fraktionschef Dürr warf Merz vor, eine linke Wirtschaftspolitik machen zu wollen.

