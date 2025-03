Merz bietet den Grünen 50 Milliarden für den Klimaschutz

Der Bundestag hat über schwarz-rote Finanzpläne beraten: Der Unionsfraktionsvorsitzende Merz verwies in der Sondersitzung auf die - so wörtlich - in jeder Hinsicht besorgniserregende Sicherheitslage. Diese sei Anlass zur Eile. Merz schlug den Grünen, auf deren Zustimmung Union und SPD angewiesen sind, einen Kompromiss vor. Von dem 500 Milliarden Euro schweren Sondervermögen für die Infrastruktur sollen demnach 50 Milliarden in Projekte für den Klimaschutz fließen. Die Grünen zeigten sich aber weiterhin skeptisch. Fraktionschefin Dröge regte an, zunächst nur eine Ausnahmeregelung für die Verteidigungsausgaben zu beschließen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 13.03.2025 16:45 Uhr