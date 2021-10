Merz bezeichnet Union als "schweren Sanierungsfall"

Nachrichtenarchiv - 16.10.2021 03:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Der CDU-Politiker Merz sieht seine Partei auf einem Tiefpunkt. Merz sagte zum Auftakt des Jahrestreffens der Jungen Union in Münster wörtlich: "die Union ist mit diesem Wahlergebnis ein insolvenzgefährdeter schwerer politischer Sanierungsfall geworden". Für die kommenden Monate mahnte Merz inhaltliche Diskussionen und Festlegungen an. Der Bundesvorsitzende der Nachwuchsorganisation, Kuban, kritisierte, die Union habe sich in den letzten Wochen benommen wie ein Hühnerhaufen. Nun sei es Zeit für junge Köpfe und eine neue Programmatik. Er forderte, dass künftig die Mitglieder über den CDU-Vorsitz abstimmen sollen.

Quelle: BR24 Nachrichten, 16.10.2021 03:00 Uhr